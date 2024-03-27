К 2030 году РК создаст сеть разведывательных спутников

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К 2030 году южнокорейские военные создадут сеть из примерно 60 малых и сверхмалых разведывательных спутников для наблюдения за территорией Северной Кореи. Первый отечественный разведывательный спутник был запущен первого декабря прошлого года с базы космических сил США в Калифорнии с помощью американской ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Ожидается, что в июне-июле он начнёт наблюдение за важными объектами на территории Северной Кореи. Второй подобный спутник планируется запустить в начале апреля. Всего к 2025 году министерство обороны планирует иметь на орбите пять разведывательных спутников среднего размера массой от 800 до 1.000 кг. Малые спутники массой менее 500 кг и микроспутники массой до 100 кг планируется запускать с помощью отечественной твёрдотопливной ракеты-носителя. Запуск малых спутников запланирован на 2026–2028 годы, а микроспутников - на 2028–2030 годы.