В Брюссельском фестивале участвуют восемь фильмов из РК

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С 9 по 21 апреля проходит 42-й Брюссельский международный фестиваль фантастических фильмов (BIFFF). В нём принимают участие восемь южнокорейских фильмов. Среди них «Перезахоронение» режиссёра Чан Чжэ Хёна, который с момента выхода в прокат 22 февраля в РК посмотрели более 11 млн человек. Кроме того, в конкурсной программе представлены фильмы «Грех» режиссёра Хан Дон Сока, «Демоны» Ким Чжэ Хуна и «Цель» Пак Хи Гона. В категории новых режиссёров представлены фильмы «Лаборатория экзорцизма доктора Чхона: Тайны снежных пейзажей» Ким Сон Сика и «Сон» Ю Чжэ Сона. В категории экспериментального кино покажут картину «4 часа дня» режиссёра Сон Чжон У, а в категории зарубежных короткометражных фильмов «Дом памяти» режиссёра Чон Чжэ У. Вне конкурса представлены четыре картины - «Чужие + Люди, часть 2» режиссёра Чхве Дон Хуна, «Бетонная утопия» режиссёра Ом Тхэ Хва, «Луна» режиссёра Ким Ён Хва и фильм режиссёра Ким Хан Мина «Битва в проливе Норян». Церемония награждения победителей состоится 19 апреля.