Второй разведывательный спутник РК функционирует нормально

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Второй военный разведывательный спутник РК, запущенный в космос ранее на этой неделе, функционирует нормально, проводя сеансы связи с наземным центром управления полётами. Как сообщил 9 апреля журналистам представитель министерства обороны Чон Ха Гю, спутник находится на заданной орбите, и в настоящее время осуществляются проверки его узлов и агрегатов, необходимые для начала работы в штатном режиме. Спутник оснащён радиолокационными датчиками с синтезированной апертурой (SAR), которые могут собирать данные с помощью микроволн независимо от погодных условий. Первый разведывательный спутник был запущен в декабре прошлого года. В июне-июле этого года он начнёт регулярное наблюдение за объектами на территории Северной Кореи. Всего к 2025 году министерство обороны РК планирует вывести на орбиту пять разведывательных спутников. При совместной работе они смогут осуществлять фотосьёмки земной поверхности с двухчасовыми интервалами.