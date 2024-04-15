Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В Сеуле обсудили влияние ближневосточного кризиса на экономику РК

Write: 2024-04-15 10:47:19Update: 2024-04-15 14:04:05

В Сеуле обсудили влияние ближневосточного кризиса на экономику РК

Photo : YONHAP News

14 апреля в Сеуле под председательством президента РК Юн Сок Ёля состоялось  экстренное совещание, на котором обсуждалось влияние обострения напряжённости на Ближнем Востоке на южнокорейскую экономику. Отметив растущую неопределённость в мировой экономике, возникающую из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, участники совещания договорились внимательно следить за ценами на нефть и динамикой валютных курсов. Глава государства распорядился принять усиленные меры безопасности для южнокорейских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Ранее в тот же день при министерстве планирования и финансов была образована группа реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет следить за финансовым рынком и подготовит план действий на случай дальнейшего обострения ситуации. Банк Кореи обещал внимательно следить за ситуацией на валютном рынке. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >