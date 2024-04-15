В Сеуле обсудили влияние ближневосточного кризиса на экономику РК

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14 апреля в Сеуле под председательством президента РК Юн Сок Ёля состоялось экстренное совещание, на котором обсуждалось влияние обострения напряжённости на Ближнем Востоке на южнокорейскую экономику. Отметив растущую неопределённость в мировой экономике, возникающую из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, участники совещания договорились внимательно следить за ценами на нефть и динамикой валютных курсов. Глава государства распорядился принять усиленные меры безопасности для южнокорейских граждан, находящихся на Ближнем Востоке. Ранее в тот же день при министерстве планирования и финансов была образована группа реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет следить за финансовым рынком и подготовит план действий на случай дальнейшего обострения ситуации. Банк Кореи обещал внимательно следить за ситуацией на валютном рынке.