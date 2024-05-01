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Политика

В День трудящихся профсоюзы провели массовые акции

Write: 2024-05-01 11:38:50Update: 2024-05-01 13:06:02

В День трудящихся профсоюзы провели массовые акции

Photo : YONHAP News

1 мая южнокорейские профсоюзные объединения провели в центре Сеула массовые акции, посвящённые Дню трудящихся. Корейская конфедерация профсоюзов провела митинг, а затем его участники прошли маршем от площади Кванхвамун до Сеульского департамента труда и занятости в муниципальном округе Чун-гу. Пять профсоюзов, входящих в состав конфедерации – профсоюз строителей, профсоюз работников химической промышленности, профсоюз сотрудников магазинов беспошлинной торговли, профсоюз работников финансовых учреждений и профсоюз работников общественного транспорта – провели собственные митинги в разных районах столицы. Федерация корейских профсоюзов провела митинг перед зданием Национального собрания. Для обеспечения порядка в местах проведения массовых акций мобилизованы порядка десяти тысяч сотрудников полиции. Жителям столицы рекомендовано пользоваться общественным транспортом для поездок в центральные районы города. 
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