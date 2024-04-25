В НАТО обеспокоены укреплением сотрудничества КНДР, России, КНР и Ирана

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Организация Североатлантического договора (НАТО) вновь выразила тревогу по поводу укрепления военного сотрудничества авторитарных государств, в том числе КНДР, России, КНР и Ирана. На церемонии вручения премии Эрика Варбурга в Берлине 25 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что северокорейские заводы работают на полную мощность, производя военную продукцию для России. «Только за последние полгода из КНДР в Россию было доставлено более 10 тыс. контейнеров, то есть, предположительно, 1 млн артиллерийских снарядов. Иран также оказывает России значительную поддержку, поставляя тысячи беспилотников «Shahed». В свою очередь Россия передает свои технологии и материалы, которые помогут этим странам развить их ракетный и ядерный потенциал.» - подчеркнул Столтенберг. По его мнению, опасения вызывает и союз России с Китаем. «В прошлом году Россия импортировала из Китая более 90% полупроводников, используемых для производства ракет, танков и самолетов. Кроме того, в планах у КНР передача России спутниковых технологий и энергоресурсов», - отметил генсек НАТО. Он также раскритиковал США и Европу за пассивность в помощи Украине, указав, что страны НАТО не оказали государству той поддержки, которую обещали.