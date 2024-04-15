Realmeter: Рейтинг президента РК упал до 32,6%

Photo : YONHAP News

32,6% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 63,6% дают отрицательную оценку его деятельности. Это минимальный уровень поддержки с октября прошлого года. Таковы результаты опроса 2.010 взрослых жителей страны, проведённого с 8 по 12 апреля агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, а отрицательная выросла на 4,1%. Погрешность при обработке данных может составить ±2,2% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.005 взрослых жителей страны, проведённого 11-12 апреля, рейтинг правящей партии Сила народа составил 33,6%. Поддержка крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро составила 37%. Среди новых политических партий лидирует Партия инноваций Отечество, которую поддержали 14,2% опрошенных. 4,6% опрошенных не поддерживают ни одну партию. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.