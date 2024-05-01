Экспорт РК вырос в апреле на 13,8%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 мая, южнокорейский экспорт составил в апреле 56 млрд 260 млн долларов, увеличившись на 13,8% в годовом исчислении. Экспорт растёт семь месяцев подряд с октября прошлого года. В частности, экспорт полупроводников вырос на 56,1%, дисплеев - на 16,3%, компьютеров - на 76,2%, средств беспроводной связи - на 11,4%. Экспорт автомобилей, который в феврале и марте уменьшался, в апреле увеличился на 10,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экспорт в США вырос за тот же период на 24,3%, а в Китай - на 9,9%. Южнокорейский импорт составил в апреле 54 млрд 730 млн долларов, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении. Рост импорта отмечен впервые с февраля прошлого года. Это вызвано увеличением закупок энергоносителей, в частности, сырой нефти на 17,8% и газа на 21,9%. Профицит торгового баланса составил 1 млрд 530 млн долларов. Накопленный профицит торгового баланса с начала года составил 10 млрд 600 млн долларов, что на 300 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года.