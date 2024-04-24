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В мире

ЕС запретит импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда

Write: 2024-04-24 11:44:38Update: 2024-04-24 14:06:04

ЕС запретит импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда

Photo : YONHAP News

С 2027 года продажа импортных товаров, произведенных с использованием принудительного труда, будет запрещена на всей территории Европейского Союза. Такое решение было принято 23 апреля на пленарном заседании, состоявшемся в Страсбурге на востоке Франции. Европейский парламент объявил, что данное постановление получило 555 голосов за, 6 против, а 45 присутствовавших воздержались от голосования. Оно вступит в силу после одобрения Советом Европейского союза и публикации в официальном бюллетене. Государства-члены должны реализовать указ в течение трех лет с момента вступления в силу. Действие принятого постановления распространяется на все предприятия и отрасли, в том числе онлайн-рынок. Европейская комиссия будет принимать решение о проведении проверки в отношении подозрительной продукции на основе информации, полученной от международных организаций, партнерских органов и информаторов. В случае выявления нарушений, предприятие должно будет немедленно отозвать продукт на всей территории ЕС и утилизировать свои запасы, а в случае несоблюдения ему грозит штраф.
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