Только 34% южнокорейской элиты за ядерное оружие

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Лишь 34% из более чем тысячи представителей южнокорейской элиты, включая учёных, законодателей, руководителей крупного бизнеса и высокопоставленных государственных служащих, ответили «да» на вопрос о том, должна ли РК иметь ядерное оружие. Таковы результаты опроса, проведённого с 15 января по 17 марта этого года Центром стратегических и международных исследований (CSIS), который базируется в Вашингтоне. 53% опрошенных ответили «нет», а 13% сказали, что они «не уверены». «Поддержка в 34% представляет собой гораздо более низкий уровень, чем уровень поддержки широкой южнокорейской общественности, который составляет в среднем 61% на основе 36 опросов общественного мнения с сентября 2017 года»,- говорится в отчёте CSIS. Среди респондентов, поддерживающих ядерное оружие, 68% назвали себя консерваторами, 22% умеренными и 10% прогрессистами или умеренными прогрессистами. Среди тех, кто ответил «нет», 36% назвали себя консерваторами, 36% прогрессистами или умеренными прогрессистами и 28% умеренными.