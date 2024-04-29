Политические силы по-разному оценивают встречу Юн Сок Ёля и Ли Чжэ Мёна

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Правящая партия Сила народа положительно оценивает итоги встречи президента страны Юн Сок Ёля и лидера крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна, состоявшейся 29 апреля. Как заявил пресс-секретарь правящей партии Чон Хи Ён, данная встреча имеет большое значение, являясь отправной точкой в налаживании диалога между политическими силами. Он выразил надежду на то, что отныне президент, правящая и оппозиционные партии будут продолжать контакты в различных форматах. В течение более чем двух часов Юн Сок Ёль и Ли Чжэ Мён обсудили ряд важных вопросов, в числе которых экономическое положение населения и медицинская реформа. Оппозиция выразила готовность сотрудничать с правительством в проведении медицинской реформы,- напомнил Чон Хи Ён. Между тем, мелкие оппозиционные партии оценили встречу как бесполезную. Лидер партии Справедливости Ким Чжун У отметил, что не достигнуто никаких конкретных договорённостей. Аналогичную оценку дал представитель партии Новое будущее Чхве Сон.