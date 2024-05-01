В Чончжу открывается Международный кинофестиваль

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1 мая в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто открывается международный кинофестиваль (JIFF), который является ведущей в стране платформой независимого кино. В течение десяти дней его работы будут показаны 232 фильма из 43 стран мира. В программе, в частности, 82 мировые премьеры. Фестиваль откроется фильмом «Все долгие ночи» японского режиссёра и сценариста Мияке Сё. На церемонии закрытия будет показан фильм канадского режиссёра Казика Радвански «Мэтт и Мара». Среди наиболее ожидаемых фильмов – «Когда мы снова зацветём» южнокорейского режиссёра Син Гён Су. Картина посвящена трагедии парома Сэволь, которая произошла 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья страны. В результате трагедии погибли 304 человек, в том числе 250 учеников старшей школы "Танвон" в городе Ансане провинции Кёнгидо. В ещё одном фильме «Мунгён» режиссёра Син Дон Иля речь идёт о замученной на работе женщине по имени Мун Гён, которая внезапно и решительно берёт отпуск, чтобы совершить поездку в город Мунгён провинции Кёнсан-Пукто для лечения душевных и моральных ран.