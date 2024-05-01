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С 1 мая в РК отменены все ограничения связанные с COVID-19, а уровень опасности данного заболевания понижен со второго «тревога» до самого низкого «обеспокоенность». Таким образом, спустя четыре года после вспышки инфекции страна полностью возвращается к допандемической стадии. Как сообщили в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, нынешняя эпидемическая ситуация стабильная, уровень смертности низкий, а опасные варианты заболевания отсутствуют. Отменены такие карантинные меры как ношение масок в медицинских учреждениях и пятидневный карантин. Правительство больше не будет покрывать расходы на тестирование на COVID-19, госпитализацию тяжелобольных пациентов и медикаментозное лечение заболевших. Вакцинация против коронавируса будет бесплатной до конца текущего года, а затем будет ограничена группами высокого риска, включая людей в возрасте старше 65 лет и с ослабленным иммунитетом.