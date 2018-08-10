ورشة عمل لمعلمي اللغة الكورية للعام 2018

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على هامش انعقاد اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول آسيان في سنغافوره، أقامت الرابطة الكورية لتعليم اللغة الكورية "ورشة عمل لمعلمي اللغة الكورية في الخارج للعام 2018" بالتعاون مع مؤسسة كوريا للتبادل الدولي في جامعة سنغافوره الوطنية خلال يومي 27 و28 من شهر يوليو، حيث شارك فيها معلمو اللغة الكورية من بعض الدول الآسيوية مثل سنغافوره وإندونيسيا والصين وتايوان، إضافة إلى ثلاث دول من الشرق الأوسط من بينها الأردن.

وأجريت ورشة العمل بعنوان "طريقة تدريس اللغة الكورية لزيادة فهم متعلمي اللغة الكورية غير الناطقين بها" وشملت 12 محاضرة خاصة وعروضا تقديمية حول طرق تدريس اللغة الكورية.

ووجد المشاركون فرصة لتبادل المعلومات والمعارف حول أحدث التطورات في تدريس اللغة الكورية في كل دولة مشاركة وبالتالي استطاعوا أن يعرفوا كيف يمكن أن يعززوا قدراتهم وكفاءتهم في تدريس اللغة الكورية للطلبة غير الناطقين بها.

وقال مسؤول في الرابطة الكورية لتعليم اللغة الكورية إن كل المشاركين استمتعوا بالبرامج المتوفرة في ورشة العمل واستفادوا من المناقشات وتبادلات الآراء والأفكار حول كيفية تطوير طرق تدريس اللغة الكورية بصورة أكثر نشاطاً وفاعلية.

ومن المتوقع أن تتطور ورشة العمل هذه لتصبح قاعدة للتبادلات الأكاديمية بين مدرسي اللغة الكورية من كل دول العالم.