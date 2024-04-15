كوريا تتوقع تأثيرات محدودة للصراع في الشرق الأوسط على سوقها المالية

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عقدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين وسط تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.وعقدت لجنة الخدمات المالية الكورية اجتماعا للتحقق من تأثير ذلك الهجوم على السوق المحلية، ومناقشة الردود المحتملة. وقدرت لجنة الخدمات المالية أنه من غير المرجح أن يكون لأزمة الشرق الأوسط تأثير مباشر على السوق المالية المحلية الكورية على المدى القصير، مشيرة إلى تعرض المؤسسات المالية المحلية لتأثير محدود للأزمة بين إيران وإسرائيل.وقالت اللجنة إنه حتى نهاية عام 2023، بلغ تعرض الشركات المالية الكورية الجنوبية المباشر لإيران مليون دولار، في حين بلغ تعرضها لإسرائيل 290 مليون دولار.ومع ذلك، أشارت لجنة الخدمات المالية إلى ضرورة تعزيز مراقبة الوضع في الشرق الأوسط والأسواق المالية المحلية والدولية.وأضاف رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم جو هيون"، الذي ترأس الاجتماع، أن السوق المالية المحلية تبدو مستقرة، لكنها لا تزال تواجه عوامل خطر محتملة، مشيرا إلى تزايد الشكوك المتعلقة بالسياسات المالية الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. ودعا رئيس لجنة الخدمات المالية إلى اتخاذ موقف استعداد شامل لتحقيق استقرار السوق، كما دعا السوق إلى عدم الإفراط في القلق.