تراجع نمو الوظائف في كوريا ليسجل أقل مستوى منذ أكثر من 3 أعوام

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تراجع نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أقل من 200 ألف وظيفة في شهر مارس، ليسجل أقل مستوى منذ أكثر من 3 أعوام.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن عدد العاملين في شهر مارس قد سجل 28.39 مليونا، بزيادة قدرها 173 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعد هذا أقل نمو منذ فبراير 2021، عندما فقدت البلاد 473 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 62.4% في مارس، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر مارس منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات الشهرية في يوليو 1982.كما ارتفع المعدل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 69.1%، وهو أعلى رقم لأشهر مارس أيضا.وارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3%.