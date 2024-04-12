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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة

Write: 2024-04-12 14:50:40Update: 2024-04-12 14:54:11

البنك المركزي الكوري يبقى على سعر الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة

Photo : YONHAP News

أبقى البنك المركزي الكوري على سعرالفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.5% للمرة العاشرة على التوالي منذ شهرفبراير من العام الماضي.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال الجلسة الثالثة لتحديد سعر الفائدة لهذا العام بواسطة لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم الجمعة، ليتم الحفاظ على أكبر فجوة على الإطلاق بين سعرالفائدة الكوري ونظيره الأمريكي بمقدار نقطتين مئويتين.
ويرجع السبب في اتخاذ قرار تجميد سعرالفائدة الرئيسي إلى معدل التضخم الذي ظل عند مستوى أعلى من 3% في مارس للشهر الثاني على التوالي.
كما يرجع السبب إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمي إلى حوالي 90 دولارا للبرميل الواحد بسبب التوتر العسكري المتزايد مؤخرا في الشرق الأوسط، والديون الأسرية المتضخمة في كوريا، والتأخير في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة التقلبات في سعر الصرف.
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