فرقة بي تي إس تختتم جولتها الغنائية في أمريكا الشمالية

ⓒ Big Hit Entertainmentاختتمت فرقة "بي تي إس" جولتها الغنائية التي شملت الولايات المتحدة وكندا بحفل غنائي أقامته يوم السبت الماضي في ملعب البيسبول لفريق "نيويورك ميتس". وقد بدأت الفرقة جولتها في أمريكا الشمالية بحفل أقامته في مدينة "لوس أنجلس" يوم الخامس من شهر سبتمبر الماضي، وشملت الجولة 15 حفلا في سبع مدن أمريكية وكندية، وتم من خلالها جذب 220 ألفا من معجبيها. وستنظم فرقة "بي تي إس" جولة أوربية تشمل كلا من العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة الفرنسية باريس، ثم تنتقل إلى اليابان في شهر نوفمبر القادم لتنظيم حفلات غنائية مماثلة ضمن جولتها العالمية.