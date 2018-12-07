الحكومة تخطط لتغطية طبية كاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة

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كشفت اللجنة الحكومية الخاصة بمواجهة انخفاض معدلات المواليد وزيادة الشيخوخة عن خطة لتحسين نوعية الحياة وزيادة أعداد المواليد الجديدة، تتضمن تغطية طبية كاملة للأطفال في سن ما قبل المدرسة بهدف تقليل الأعباء عن الآباء.

ووضعت الحكومة في هذه الخطة رؤى جديدة سيتم من خلالها بناء مجتمع تتمتع فيه عامة الشعب بسعادة مستدامة بغض النظر عن زواجهم وإنجابهم.

وتستهدف الخطة تقليل الأعباء عن الآباء في إنجاب الأولاد وتربيتهم، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل والأسر.

وتقضي الخطة بتوفير وظائف مستقرة وتقديم دعم سكني للشباب غير المتزوجين من أجل خلق جو ملائم لزواجهم، وإصلاح الأنظمة الاجتماعية بحيث تتناسب مع التغيرات الديموغرافية في ظل زيادة الشيخوخة.

ويرجع السبب في قيام الحكومة بإحداث تغيير في سياساتها لمواجهة انخفاض معدلات المواليد الجديدة وزيادة الشيخوخة إلى عدم إحراز نتائج جيدة من السياسات الحكومية السابقة الهادفة إلى زيادة معدلات المواليد الجديدة.

وفي الواقع كانت الحكومة الكورية قد وضعت خطة خمسية خاصة بهذا الشأن ثلاث مرات منذ عام 2006، لكن معدل المواليد الجديدة انخفض بنسبة 10% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل الخصوبة الكلي 0.95 مولود لكل سيدة، بعد أن كان 1.05 مولود في العام الماضي.

كما يرجع السبب في ذلك أيضا إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته الحكومة في شهر أكتوبر الماضي على 1000 من المواطنين البالغين، حيث أعرب 93% من المشاركين فيه عن تأييدهم لتحويل سياسات الحكومة من تشجيع المواليد الجديدة إلى تحسين نوعية الحياة لعامة الشعب.

وقال أكثر من 80% من المشاركين إنه لم يتم حتى الآن خلق جو ملائم لإنجاب الأولاد وتربيتهم بسبب عدم الاستقرار السكني الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات والنقص في مرافق الحضانة والانقطاع الوظيفي للمرأة بعد الإنجاب.