ألبوم فرقة بي تي إس الجديد يحقق نجاحًا منقطع النظير في كل أنحاء العالم

ⓒ Melon

فور إصدار الألبوم الجديد الخاص بالفرقة الشبابية الشهيرة "بي تي إس"، الذي جاء بعنوان "Map of the soul persona" في ١٢ من شهر أبريل، سجل الألبوم رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم. كما احتل المركز الأول في قائمة أفضل الألبومات في آيتيونز في ست وثمانين دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وبرازيل، والهند واليابان.

كما جاءت الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد بعنوان: "شعر للأشياء الصغيرة"، وباللغة الإنجليزية: "boy with luv"، في المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأغاني في سبع وستين دولة.

يذكر أن الفيديو الموسيقي لأغنية "شعر للأشياء الصغيرة" الذي نُشِر على يوتيوب سجل رقما قياسيا من بين المطربين الكوريين، حيث حقق عشرة ملايين مشاهدة في غضون ساعتين واثنتين وخمسين دقيقة، وتخطى حاجز عشرين مليون مشاهدة في غضون خمس ساعات ودقيقتين فقط.

وحسبما قالت شركة "big hit entertainment" الراعية لفرقة "بي تي إس" فإن عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لأغنية "شعر للأشياء الصغيرة" على يوتيوب تجاوز مائة مليون في أقصر وقت على المستوى العالمي، حيث تجاوز حاجز مائة مليون مشاهدة في غضون سبع وثلاثين ساعة وسبع وثلاثين دقيقة منذ نشره. كما قالت شركة "dream us" التي تتولى توزيع ألبومات "بي تي إس" إن عدد مبيعات ألبوماتها التي تم حجزها مسبقا بلغ ثلاثة ملايين واثنين وعشرين ألف ألبوم. كما كشفت "بي تي أس" عن عرض لها لأغانيها الجديدة أمام دول العالم للمرة الأولى عبر برنامج تلفزيوني أمريكي "ساترداي نايت لايف" أي "أس أن آل" في يوم السبت الماضي.

وفي هذا الصدد قال بعض نقاد الموسيقى الجماهيرية إن هذا الألبوم يتمتع بأجوائه المشرقة التي ترسم السعادة والسرور على مستمعيها بشكل أكبر من أي ألبوم آخر، كما أن الأغاني التي يضمها الألبوم الجديد تناسب ذوق المستمعين في أمريكا الشمالية.