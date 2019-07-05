أي أوو أي تعود بألبومها الجديد

أميمة فتيح : أنا مرتبطة بكوريا وبالمغرب، وسأحاول تغيير النظرة االسلبية تجاه المسلمين
2019-07-05
#أخبار الساحة الفنية l 2019-07-11
من المخطط أن تعود فرقة "أي أوو أي" النسائية إلى الساحة الغنائية خلال النصف الثاني من هذا العام بتسع عضوات.
وتنوي الفرقة إصدار ألبوم جديد في شهر أكتوبر القادم ، وذلك لأول مرة منذ أن تم حلها قبل عامين ونصف.
ولن تنضم العضوتان "يو يون جونغ" و"جون سومي" إلى الفرقة هذه المرة ، حيث بدأت العضوة "جون سومي" مؤخرا ممارسة نشاطها الغنائي كمطربة منفردة بإصادر ألبومها المنفرد
2019-07-05
2019-07-10 13:20:01
2019-07-10 15:19:12