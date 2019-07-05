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أي أوو أي تعود بألبومها الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2019-07-11

من أغانى القمة

من المخطط  أن  تعود فرقة "أي أوو أي" النسائية إلى الساحة الغنائية خلال النصف الثاني من هذا العام بتسع عضوات.

وتنوي الفرقة إصدار ألبوم جديد في شهر أكتوبر القادم ، وذلك لأول مرة منذ أن تم  حلها   قبل عامين ونصف.

ولن تنضم العضوتان "يو يون جونغ" و"جون سومي" إلى الفرقة هذه المرة ، حيث بدأت العضوة "جون سومي" مؤخرا ممارسة نشاطها الغنائي كمطربة منفردة بإصادر ألبومها المنفرد

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