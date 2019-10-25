الحكومة الكورية تقدم منحة بمليون دولار لفائدة مشاريع اليونيسف في الأردن

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أعلنت الحكومة الكورية الأسبوع الماضي التزامها بتقديم مساهمة جديدة قدرها مليون دولار لدعم برنامج "مكاني" لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وقال السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" في تصريح صحفي أدلى به خلال حفل توقيع الاتفاقية بهذا الشأن إن هذه المساهمة تهدف إلى تحسين التدخلات في مجالات التعلم والحماية وبناء المهارات للأطفال والشباب في الأردن.

وأشار إلى أن مراكز "مكاني" المنتشرة في معظم محافظات الأردن تساهم في التنمية والرفاه الكامل للأطفال والشباب المستضعفين وعائلاتهم، من خلال توفير تدخلات متكاملة في بيئة آمنة، بما فيها خدمات دعم التعلم، وتنمية الطفولة المبكرة، وحماية الطفل وتعزيزالمهارات الحياتية ومختبرات الابتكار.

ومن جانبها، قالت ممثلة اليونيسف في الأردن "تانيا شابويسات" إن المنحة الكورية لبرنامج "مكاني" ستساهم في دعم الآلاف من الأطفال من ذوي الفئة الضعيفة في الأردن من أجل منحهم فرصة التعلم وتنمية المهارات لديهم .

وتعد كوريا الجنوبية جهة داعمة ومهمة منذ فترة طويلة لعمل اليونيسف بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، في إطار المساعي الرامية إلى تحسين رفاه الأطفال والشباب وتنميتهم.

وقدمت كوريا الجنوبية الدعم الماليلبرنامج "مكاني" في الأردن منذ عام 2014، حيث بلغ إجمالي ما قدمته أكثر من 10 ملايين دولار، بهدف الوصول إلى الأطفال والشباب ومساعدتهم في مجالات التعليم، والحماية الاجتماعية والصحية، وتدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة.

والجدير بالذكر أن برنامج "مكاني" استطاع في العام الماضي الوصول إلى أكثر من 208 ألاف شخص، بمن فيهم أكثر من 163 ألف طفل عبر شبكة مكونة من 150 مركزا من مراكز "مكاني" في الأردن.