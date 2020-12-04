سيول تدشن تجربة زراعة الخضروات في محطات المترو





أصبح من الممكن لسكان العاصمة سيول مشاهدة مزارع خضروات في بعض محطات المترو، وذلك بفضل "metrofarm"، وهي نوع من المزارع الذكية داخل محطات المترو. وانتشر الخبر الذي يقول إن محطات المترو تحولت إلى مزارع ذكية. خاصة الصورة التي تضم مشهد مختلف أنواع الخضروات الطازجة، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات، حيث تُستخدم هذه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ويتم تشغيل المزرعة عن بعد وبصورة أوتوماتيكية.

وتستطيع هذه التكنولوجيا التحكم في الظروف اللازمة للزراعة، مثل الضوء ودرجة الحرارة ودرجة الرطوبة، وكمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيرها، بواسطة جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. خاصة في هذه المزرعة يتم إنتاج منتجات زراعية لمدة 24 ساعة على مدار السنة. ويوجد أيضا ماكينة بجانب المزرعة، حيث تبيع الخضروات التي تم إنتاجها مباشرة. ويتم بيع مختلف أنواع الخضراوات على شكل سلطة، ويتراوح سعرها بين 3،5 دولار و5،5 دولار تقريبا. ويوجد في إحدى محطات المترو، ليس فقط مزرعة، وإنما أيضا مقهى يبيع سلطة وعصير الخضروات، وأكاديمية للزراعة تقدم دورة تدريبية وبرنامجا تجريبا معا.

يُشار الى أن هذه الفكرة المبدعة كانت قد بدأت بالتعاون بين المؤسسة الكورية الوطنية للمواصلات، ومؤسسة "فارم أيت" المتخصصة في الزراعة، بهدف الاستفادة من الأماكن الفارغة وتطوير الزراعة. ومنذ إنشاء أول مزرعة في محطة مترو "سانغ دو" في شهر سبتمبر من العام الماضي، تم إنشاء 3 مزارع أخرى. بالنظر الي أنواع الخضروات المزروعة في هذه المزارع في محطات المترو، يتبين أن معظمها أوربية الأصل، وليست كورية.

نظرا لذلك، من الصعب زراعة هذه المنتجات الزراعية الأوربية في ظل الطبيعة الكورية، لكن بواسطة مزارع محطات المترو، يمكن التحكم في الظروف لتكون ملائمة لزراعة الخضروات الأوربية. في هذه المزرعة التكنولوجية، لا تتاثر الخضراوات بالظروف الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات أو تغير الطقس. ويمكن على مدار السنة، يمكن الزراعة وجني المحصول، وتستغرق مدة الزراعة 15 يوما على الأقل، و35 يوما أو 40 يوما على الأكثر. فوق ذلك، لا يؤثر عليها الغبار الدقيق القادم من الصين والذي يسود أجواء كوريا.