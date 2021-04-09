دورات تعليمية لتحسين الأداء اللغوي للباحثين عن عمل

ⓒ Getty Images Bank

في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، أصبحت الحواجز التي يشعر بها الباحثون عن فرص العمل أعلى من ذي قبل. ولهذا يحاول الباحثون عن عمل إظهار صورتهم الأولى بشكل أكثر إيجابية في المقابلات بما لا يقل عن مواصفات سيرهم الذاتية. والسبب وراء أهمية الانطباعات الأولى هو أن كل شخص لديه شعور بإدراك ثابت بناء على الانطباعات الأولى، وهذا هو السبب في أن أهمية المقابلات في التوظيف تزداد أهمية. حيث إن الانطباع الأول يتحدد عادة بالمظهر والملابس والموقف. خاصة عند التحدث، فإن الصوت الواثق بنفسه، والنطق الصحيح، وشكل الفم والابتسامة، تمثل نقاطا مهمة للانطباع الأول.

ولهذا، في إحدى الجامعات الوطنية في مدينة بوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية، تم افتتاح "دورة تحسين إتقان اللغة الكورية الفصحى" للباحثين عن عمل، ولا تعلم هذه الدورة اللغة الفصحى فحسب، بل تعلم أيضا التنغيم الفردي والنطق الصحيح وإدارة تعبيرات الوجه. يُشار الى أن هذا الفصل يحظى بشعبية خاصة بين الطلاب الذين يرغبون في العمل في منطقة العاصمة سيول، ومقاطعة كيونغ كي. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لمسح حديث، كان هناك عدد كبير جدا من الطلاب المحليين الذين زاروا الأكاديميات لتصحيح لهجاتهم. ونظرا لأنه لا يزال هناك تصور قوي بأن اللهجة غير مواتية للتوظيف. حيث يستمر عدد الطلاب الذين يأخذون دروسا في التحدث لتصحيح اللهجة في الازدياد. ويقول معظم الطلاب إنهم يعتقدون أن استخدام اللهجة سيكون عاملا مضادا في المقابلات، بسبب أنه لا يزال هناك تصور بأن التحدث باللهجات العامية أمر مبتذل وغير مطابق للمهنية. لذلك التحقوا بأكاديميات للكلام لتصحيح اللهجة.

يُشار الى أن حالة كوريا، على عكس البلدان الأخرى، بسبب سياستها اللغوية القوية، هناك ميل للتمييز بين اللغات القياسية وغير القياسية. ولذا اختفى احترام الذات لدى الأشخاص الذين يتحدثون اللهجات منذ أن تعلموا عدم استخدام اللهجة من خلال التعليم أو عند البث. و يبدو أن معظم الأجيال الشابة في كوريا هذه الأيام لا يستخدمون لهجات عامية. وعلى الرغم من القيمة المتساوية للغة القياسية واللغة المحلية، غالبا ما يشعر الأشخاص الذين يتحدثون بلهجة بالخجل عندما يقابلون شخصا يتحدث لغة قياسية. الا أن اختفاء لغة محلية يشبه اختفاء روح وثقافة السكان المحليين. لذلك، يجب على السكان المحليين محاولة نقل اللغة المحلية إلى الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، اختارت مدينة بوسان اللهجة باسم "تراث بوسان المستقبلي" في عام 2019. وفي ذلك الوقت، قالت لجنة الحفاظ على التراث المستقبلي في بوسان: "كنا نفكر في نوع التراث الذي سيتم تركه للأجيال القادمة في مدينة بوسان"، و"كان هناك أيضا رأي مفاده أننا يجب أن نهتم بالحياة البسيطة والتراث الثقافي لسكان بوسان". وسط استمرار القلق بشأن اختفاء اللغة الاقليمية، يبدو أن هناك حاجة لتغيير النظرة الاجتماعية لاستخدام اللهجات وبذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها.