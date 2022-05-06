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منحت شركة "كورييل" للتوزيع شهادة شكر إلى قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في نهاية الشهر الماضي.

وذلك تقديرا لمساهمة بعض طلاب القسم في ترويج وبيع المنتجات الكورية في محل خاص بالجناح الكوري كانت الشركة تديره خلال فترة معرض إكسبو دبي الذي أقيم في الإمارات من الـ1 في شهر أكتوبر من العام الماضي إلى الـ31 من شهر مارس هذا العام.

وقام طلاب القسم "يو هيه وان" و"لي جيه هيون" و"ها سُنغ كوان" و"تيه نا يونغ" بدور كبير في تشغيل محل الشركة اعتمادا على قدراتهم اللغوية والتسويقية المتميزة.

الجدير بالذكر أن حوالي 25 مليون شخص من 192 دولة زاروا معرض إكسبو دبي الذي استمر 6 أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وفي الجناح الكوري الذي أنشأته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية والمؤسسة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، قامت الشركات الكورية المشاركة بما في ذلك "كورييل" بتنفيذ مختلف الأنشطة التسويقية من أجل التعريف بمنتجاتها من خلال تنظيم وتشغيل عدد من العروض الفنية والثقافية والسياحية ومحلات للمنتجات التذكارية ومطعم كوري.