(12) 웃음이 나와요?

김영선: 아니 난 속이 타 죽겠는데, 당신은 웃음이 나와요?

انا على وشك الانفجار، وأنت تتمكن من الضحك؟

선민식: 속 탈 게 뭐 있어. 이제 곧 여기서 나갈 거고

ما سبب غضبك بهذا الشكل. سنخرج من هنا قريبا.

어디든 갈 수 있는데.

وسنتمكن من الذهاب أينما رغبنا.

김영선: 그게 무슨 말이예요?

ماذا تقول؟

선민식: 내가 쥔 패가 조커거든. 어디든 붙을 수 있는 최강 조커 패.

أمسك في يدي بطاقة الجوكر. البطاقة التي يمكن استخدامها في أي مكان.





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يكون هناك موقف يدعو للقلق والغضب ولكن الطرف الأخر وبشكل غير مناسب وغير ملائم للموقف يضحك. فيستخدم المتحدث التعبير لتوضيح حنقه من ضحك الطرف الآخر في هذا الموقف وتعبير عن دهشته من تمكن الطرف الآخر من الضحك في هذا الموقف.

في الأصل تعبير "웃음이 나오다 " تعني يضحك وتستخدم عادة في المواقف المضحكة أو المرحة، ولكن على العكس من هذا عندما يضحك أحدهم في موقف محبط بشدة من الممكن استخدام التعبير بمعنى السخرية قائلا 웃음이 나오네، ومن الممكن أيضا أن نقول 웃음밖에 안 나오네 بمعنى لا يسعني سوى الضحك.





شرح الأمثلة

① 가: 나는 속상해 죽겠는데 지금 웃음이 나와요?

أ‌. أنا على وشك الانفجار، كيف تضحك في هذا الموقف؟

나: 걱정하지 마세요. 다 잘될 거예요.

ب‌. لا تقلق. سيصبح كل شيء بخير.





② 가: 이 상황에 웃음이 나와요?

أ‌. كيف تضحك في هذا الموقف؟

나: 그럼, 어떡하겠어. 이미 일어난 일, 좋게 생각해야지.

ب‌. ماذا سنفعل إذا، لقد حدث ما حدث، علينا التفكير بإيجابية.



