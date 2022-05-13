معهد الملك سيجونغ في الإمارات ينظم مسابقة للخطابة باللغة الكورية





هل أنت من طلاب معهد الملك سيجونغ؟ إذا كنت أحد الطلاب الحاليين أو قد سبق وأن أخذت حصصا للغة الكورية في المعهد، فإن المركز الثقافي الكوري في أبوظبي يدعوكم للتسجيل في مسابقة الخطابة باللغة الكورية لعام 2022.

بهذا الإعلان، فتح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي باب التسجيل أمام الطلاب الحاليين والقدماء في معهد الملك سيجونغ للمشاركة في مسابقة الخطابة باللغة الكورية.

وتتضمن الخطابات هذا العام موضوعين، أحدهما "الثقافة الكورية تختلف لكنها تتشابه" والآخر "مستقبل حياتي بعد 10 سنوات"، ويمكن للمتسابقين اختيار موضوع من الموضوعين للخطابة باللغة الكورية.

وسوف تكون المسابقة مفتوحة أمام كل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين تعلموا ويتعلمون اللغة الكورية في معهد الملك سيجونغ، بشرط أن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة التسجيل حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري، وسوف يتم الإعلان عن موعد المسابقة لاحقا.

الجدير بالذكر أن المركز الثقافي الكوري في أبوظبي ينظم مسابقة للخطابة باللغة الكورية سنويا بهدف الترويج للغة الكورية في الإمارات وتشجيع متعلميها على تعزيز مهاراتهم في التخاطب.