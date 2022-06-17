ارتفاع التكاليف تعرقل خطط السفر خلال فصل الصيف

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اظهرت احصاءات أن أكبر سبب للسفر بالنسبة لشعوب منطقة آسيا والباسيفيك، هو "السفر بدون سبب معين". وبالنظر الى مركز كوريا من بين 11 دولة حول "مؤشر ثقة السفر" الذي يشمل الدافع للسفر في هذا الوقت بعد كورونا، والقلق الذي يعرقل السفر. فأن النقطة الأولى التي يأخذها الكوريون في الاعتبار عند السفر هي التكلفة، وذلك لأن 80 بالمائة من الكوريين لديهم رغبة في السفر طوال أيام السنة، لكن أسعار التذاكر المرتفعة والتكاليف العالية الأخرى تعرقل خططهم. وفوق ذلك، قبل الرجوع إلى كوريا، من اللازم أن يجروا اختبار كورونا، وهذا يتكلف أيضا. ومن ناحية أخرى، تبين أن الكوريين لديهم أكبر رغبة في السفر إلى أماكن سياحية متنوعة، يعني يريدون تجربة أماكن جديدة لم يجربوها. وعند اختيار أماكن الإقامة، يأخذ المسافرون الكوريون في الاعتبار أسلوب الموظفين نحو الضيوف، والمأكولات، وردود الفعل السابقة من قبل المجربين، ومدى اتخاذ الإجراءات من أجل الاستدامة.