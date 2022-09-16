إقامة أول مهرجان كي- كون في السعودية





من المقرر أن تقيم شركة "سي جي" الترفيهية مهرجان كي – كون في بوليفارد الرياض سيتي بالمملكة العربية السعودية يومي الثلاثين من سبتمبر والأول من أكتوبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها مهرجان كي- كون في السعودية.

وجاءت إقامة هذا المهرجان بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين شركة "سي جي" الكورية ووزارة الثقافة السعودية في شهر يونيو الماضي لتنمية التبادل الثقافي بينهما في مختلف مجالات الموسيقى والأفلام السينمائية والتراث الثقافي.

ومن بين فناني الكيبوب الذين سيشاركون في المهرجان فرقة "إيتيز"، والمطربة "هيولين"، وفرقة "بنتاغون"، والمطرب "بي"، والمطربة "سون مي"، وفرقة "ذا بويز"، وفرقة "ستيسي"، وفرقة "سيكرت نمبر"، بالإضافة إلى فرقة "نيو جينس".

وقال مسؤول في شركة "سي جي" إن مهرجان كي- كون حقق إنجازات ملحوظة في آسيا وأمريكا الشمالية خلال السنوات العشر الماضية، مما أسهم في عولمة الثقافة الكورية.

وأضاف أن الشركة ستستغل فرصة إقامة المهرجان في السعودية لتوسيع انتشار الثقافة الكورية في الشرق الأوسط وأوربا.

كما ستقيم شركة "سي جي" مهرجانا آخر في طوكيو خلال الفترة من يوم الرابع عشر وحتى السادس عشر من أكتوبر القادم.