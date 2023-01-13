نيكست وون تعمل على إنشاء مزارع عمودية في الدول العربية

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أنشأت شركة "نيكست وون" الخاصة للزراعة العمودية، شركة مشتركة في السعودية من أجل اختراق أسواق الشرق الأوسط بالفعل.

وهي تهدف بذلك إلى إنشاء 10 مزارع عمودية تبلغ مساحة كل منها حوالي 8 آلاف متر مربع في الدول الأعضاء الست لمجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر وعُمان والبحرين.

وقالت نيكست وون يوم الأربعاء الماضي إنها أنشأت بالتعاون مع شركة موارد القابضة، الشركة المشتركة "نيكست وون مينا"، في العاصمة السعودية الرياض.

وتنوي الشركة الجديدة استقطاب مستثمرين في مشروع المزارع العمودية اعتمادا على شبكة موارد القابضة، حيث تهدف إلى الفوز بأول عقد ذي الصلة في الكويت أو قطر خلال النصف الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أن تنتج كل مزرعة من هذا النوع حوالي طنيْن من الخضروات يوميا. وقال "تشيه جيه بين" رئيس شركة "نيكست وون" إن كثيرا من دول الشرق الأوسط تعتمد على استيراد الخضر من الخارج وبالتالي يواجه المواطنون هناك صعوبات في أكل الخضروات الطازجة.

وأشار أن الطلبيات على الخضروات الطازجة هناك تتزايد باستمرار ولهذا فإن عددا من المستثمرين المحليين يضعون اهتماما بالمزارع العمودية. وأضاف أن شركته تمتلك تقنية زراعة الفراولة في المزارع العمودية وتنوي توريد مزارع عمودية لزراعة الفراولة إلى جانب الخضروات.

وكانت "نيكست وون" قد أنشأت مزرعة عمودية باستخدام نفق مهجور في مدينة أوكتشون في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ الكورية. كما تنتج الخضروات حاليا في مجمع للمتاجر كان قد تم إغلاقه، في محطة "نام بو" للأوتوبيسات في سيول.