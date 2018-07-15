韩国政府的青年就业对策

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近年来，韩国的就业形势日益严峻，尤其是青年的就业难也在加剧。据统计厅发布的雇佣动向报告显示，今年10月韩国就业人口为2709万人，雇佣率连续9个月走低，失业率为3.5%，与去年同期相比增加0.3%，创下13年来新高。





文在寅总统也认为青年就业难是刻不容缓的课题，去年5月就职后不到一周就设立“工作岗位委员会”。该委员会直属青瓦台，总统亲自担任委员长，由经济副总理等15名高级官员委员与民间委员等30人组成，通过研讨，制定切实有效的就业对策方案。文在寅在竞选总统期间也曾强调，如果当选总统，将在公共部门创造81万个工作岗位，并在民间部门创造50万个工作岗位，由此，创造工作岗位成为文在寅政府的主要国政课题。





今年3月，政府公布了青年工作岗位对策。其重点是从收入、居住等方面，全方位地支援在中小企业就业的青年，进而缩短中小企业与大企业员工的收入差距。比如，青年成为中小企业的正式员工，就业后3年期间每年可获得政府提供的900万韩元的支援费用。以此鼓励年轻人应聘中小企业或骨干企业。还有，青年在中小企业就业后，免缴5年所得税，并以1.2%的低利息最多可申请3500万韩元的居住费贷款。政府还将扩大对青年创业的资金扶持与税收优惠，争取每年成立12万家青年创业公司。与此同时，政府还把提供失业补贴的时间从现在最长6个月增加到8个月。政府计划截至2021年继续创造工作岗位，使得青年失业率减少到8%以下。不仅如此，10月末政府还公布创造5.9万个短期工作岗位政策，三星、乐天等大企业也为了响应政府的相关政策，纷纷公布投资计划，分别创造好几万个工作岗位。为了大力推行就业政策，明年政府的工作岗位预算高达23.5万亿韩元，增幅达22%，创历史新高。