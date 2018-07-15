韩美暂停明年度“秃鹫”军演

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韩美将暂停原定明年上半年举行的“秃鹫”等大规模联合军演，以制造与北韩进行对话的气氛。





一直以来，韩美举行大大小小的联合军演以应对局部或全面战争，其中规模较大的三项演习为“乙支自由卫士”、“关键决断”和“秃鹫”联合军演。“乙支自由卫士”是结合“乙支”和“自由卫士”两项演习综合进行的大规模联演。“乙支”演习是从政府层面出发，为提高应对紧急情况的力量而进行的综合训练；“自由卫士”则是模拟战争爆发的指挥所演习。结合这两项演习举行的“乙支自由卫士”演习以模拟战争形式进行，并非实际调动兵力进行演练。





“关键决断”和“秃鹫”演习与“乙支自由卫士”军演略有不同。“关键决断”是指挥所演习，但“秃鹫”则实际调遣兵力和装备进行野外机动演练。“关键决断”和“秃鹫”两大演习是韩美联合全面防御训练，相较于“乙支自由卫士”演习，“关键决断”和“秃鹫”演习在军事演练方面更为重要。





“乙支自由卫士”本来预定于今年8月举行，因与北韩进行对话而暂停。“关键决断”和“秃鹫”演习原在每年春季举行，目前韩美军方已决定暂停举行明年度“秃鹫”演习。中断韩美联合军演也是北韩一直以来强烈要求的事项，因为在举行军演期间，美军战略轰炸机飞越韩半岛，对北韩构成极大威胁。韩美暂停军演意味着向北韩作出很大让步，将对美北重启对话起到积极作用。