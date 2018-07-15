韩国劳总和民主劳总会员大幅增加

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韩国劳动界有两大工会组织，包括韩国劳总（韩国劳动组合总联盟）和民主劳总（全国民主劳动组合总联盟）。





韩国劳总规模相较民主劳总规模更大，性质相对温和。韩国劳总由27个产业工会组成，是劳动界的代表组织之一。韩国的劳动组合联盟由1946年成立的大韩独立促成劳动总联盟起步，在经历政治剧变的过程中，形态和性质出现了多次变化。韩国劳总是原有工会联盟因1961年发生5.16军事政变而被解散后重新成立的组织。上世纪60年代以后，韩国劳总因配合政府出口主导型经济发展政策而遭到了未能为解决低工资、改善恶劣的劳动条件等劳动权益问题发声的谴责。民主劳总正是为应对这一情况而诞生的组织。





上世纪70年代后，民主工会活动十分活跃，韩国劳总势力相对减弱。在此背景下，企业等各劳动现场纷纷推进原有工会民主化，或创立民主工会。随后，全国劳动组合协议会于1990年正式成立，1995年时又以此为基础成立民主劳总。由此，韩国劳动界从韩国劳总“一家独秀”转为两大劳总局面。





韩国劳总以“开启200万会员时代”为目标，集中力量扩大组织规模。为此，去年还重建7000人左右的POSCO工会。而民主劳总会员增速快于韩国劳总，也引发了极大关注。