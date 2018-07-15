都暻秀专访畅谈电影《Swing Kids》

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EXO成员都暻秀主演的电影《Swing Kids》于12月中旬上映。电影仅用9天时间便突破观影人数100万大关。日前都暻秀接受某杂志专访，畅聊电影拍摄时的点滴。

都暻秀此前已有丰富的电影表演经验，在电影《哥哥》中饰演盲人弟弟、《7号室》中饰演藏尸的打工仔等，大银幕中，都暻秀饰演的几乎都是与自己年龄相仿的角色，且十分具有挑战性。而此次在《Swing Kids》中，都暻秀将北韩俘虏“路基秀”一角的自负、反叛，以及对舞蹈的热情、对爱情的羞涩等多种情感发挥的淋漓尽致，获得专业影评人以及观众的好评。

都暻秀回忆拍摄过程称：“角色需要将发型剃成寸头，而准备最多自然是踢踏舞了。因为和平时做歌手时跳的舞很不一样，所以一开始是感觉自己是个舞痴，练习了4、5个月的时间，但就像学习了一样乐器，觉得非常有趣。说北韩方言也是第一次挑战。”

在回忆起与女主角朴慧秀的吻戏时，都暻秀透露说：“因为当时是被人踩到了头而不得已亲吻，所以第一次拍的时候踩得太用力，牙很痛。”都暻秀表示，不仅和女主角，和包括美籍演员Jared Grimes在内的所有演员合作得都十分愉快。

在访谈最后提到了EXO唱片累计销量突破千万的消息，都暻秀也向歌迷表达了谢意。