美国和北韩重启无核化协商的可能性

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第二次美北首脑会谈破裂后，美国和北韩正就会谈破裂的原因进行激烈的口水战。





美国表示，北韩方面在协商中提出过分要求，也就是以废弃宁边核设施为代价，要求解除对北韩制裁。北韩则表示，仅要求美方在2016年以后采取的制裁中，解除有碍民间经济和人民生活的制裁，并称美国在夸大其词。过去，美国将制裁重点放在阻止北韩拥有大规模杀伤性武器上，但是北韩不为所动，继续进行核武开发。因此，北韩进行第四次核试验后，美国开始实施全方位经济制裁，迫使北韩放弃核武开发，并取得了相当的成效。在此情况下，美国认为北韩要求解除有碍民间经济和人民生活的制裁等同于解除一切对北韩制裁。由此可知，美国和北韩对此问题持有不同的看法。





第二次美北首脑会谈无果而终后，美国总统特朗普和北韩外务相李勇浩分别于越南当地时间2月28日下午2时许和3月1日零时许举行记者会，阐明各自立场。之后，美北双方就“部分”和“全面”解除制裁进行的口水战愈演愈烈，不见休止。此外，美国总统特朗普指出协商破裂的主要原因在于北韩拒绝废弃宁边以外地区的铀浓缩设施而引起一片哗然。





韩国媒体曾提及除宁边外，分江地区也有核设施。美国《纽约时报》则指出，降仙地区有隐蔽的铀浓缩设施。也就是说，北韩 除宁边外，还有几处铀浓缩设施等核设施。在此情况下，即使废弃宁边核设施，北韩还能在其他隐蔽的铀浓缩设施继续生产核物质，从而确保更多的核武器。目前，北韩按其战略，仅将宁边核设施放在谈判桌上，并要求美国采取阶段性同步措施，待美北双方建立互信后，再展开下一阶段核谈判，但美方要求北韩在现阶段废弃所有隐蔽的铀浓缩设施。由于美国的条件出乎意料，北韩深感惊慌，并表示无法接受而产生了分歧。3月5日，韩国国家情报院表示，宁边核设施位于北韩平安北道宁边郡分江地区。





尽管如此，北韩拒绝废弃宁边以外地区的核设施，令人难以相信北韩确实具有无核化意志。如果北韩希望美国全面解除制裁，应将宁边以外地区的核设施一并摆上谈判桌，但是北韩并未如此，而使谈判最终破裂。令人忧虑的是，北韩外务省副相崔善姬在3月1日召开的记者会上重申北韩国务委员会委员长金正恩在今年1月1日新年贺词中所说的“北韩将寻求新路”。金正恩委员长在今年的新年贺词中表示，如果美国继续对北韩施压，将不得不为自身主权和提高利益、为韩半岛和平安全而寻求新路。金正恩委员长所说的新路并非通过美北对话放弃核武，走向繁荣，而是坚持自身路线，以拥核国家自居或走自力更生之路，或者有可能同中国、俄罗斯等国家加强合作，走上反美路线。据悉，北韩正在推进重建东仓里导弹助推器试验场，这表示如果美国不接受北韩的要求，北韩有可能重启导弹发射试验，与美国抗衡、对立。北韩重申“寻求新路”意味着如果美国不接受北韩的要求，北韩将重启核活动。对此，美国专门研究北韩问题的媒体“38 North”当地时间3月5日报道称，北韩正在推进重建位于平安北道东仓里的西海导弹发射场。但北韩国务委员会委员长金正恩多次作出无核化承诺，北韩此举可能是为重启美北无核化协商或在协商中占据有利地位而采取的极端战术。





其实，美国和北韩都希望尽快重启无核化协商。美国国务卿蓬佩奥当地时间4日表示，期待美国能在数周内派遣代表团前往北韩。北韩朝中社在3月1日报道第二次美北首脑会谈相关消息时表示，双方商定在不久的将来再次会晤，进行对话。但美北双方立即重启无核化协商的可能并不大。





由于在首脑会谈中未能达成协议，美北双方有必要重新制定谈判策略。以目前的情况来看，美国不会松绑对北韩制裁，北韩有可能重组工作小组。但是僵持局面长时间持续，美北对话有可能丧失动力。因此，美国和北韩或许会在不久的将来重启对话，但是双方都会坚持自身立场，要求对方作出让步。在第二次美北首脑会谈中，双方试图进行“大交易”，但最终以失败告终。因此，随着时间的推移，美北双方有可能在“大交易”和“小交易”间寻找折中方案，进行“中等规模交易”。在此过程中，如果韩国政府为推进北韩无核化、缓和对北韩制裁发挥协调角色，将为实现完全的无核化铺平道路。为推进美北无核化协商，双方都要调整其协商策略，且在此过程中，韩国总统文在寅必须积极扮演穿针引线、点拨协调的作用。文在寅总统在为美国和北韩进行协调时，必须提出折中方案，并以此说服美北双方。由于宁边以外地区的核设施已浮出水面，北韩不可将其排除在谈判之外。如果北韩希望美国解除对其制裁，除宁边核设施外，还要将其他地区的核设施摆上谈判桌进行协商，并提交下一阶段的无核化路线图和时间表。这样，美国有可能采取相应措施，进一步缓和对北韩制裁。总之，韩国政府和文在寅总统必须尽快为韩半岛无核化采取积极行动。3月4日，韩国总统文在寅主持召开国家安全保障会议全体会议，谋求重启美北对话的协调方案。文在寅总统能否在短时间内挽救美北对话，引起国际社会密切关注。