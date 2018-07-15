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3月6日，二十四节气中的第三个节气“惊蛰”过后，韩国农民开始修整农具、翻整农田、插秧撒种等忙于农耕。那么，北韩的情况如何呢？





北韩将农业称为“天下之大本”，并以增产粮食、实现自给自足为目标。北韩的耕地面积占比，也就是非耕地和耕地的比例约为6比4。具体来说，耕地面积占36%。2017年和2018年，北韩的谷物产量在480万吨到500万吨之间，但是北韩一年至少需要550万吨粮食，因此北韩总是处于缺粮状态。从耕地面积的占比来看，北韩应可实现粮食自给自足，但是北韩的粮食产量总是不如预期。





农业在北韩的经济结构中占据最大份额。据韩国央行韩国银行发布的一项数据显示，2016年北韩的农林渔业生产额为7.144万亿韩元，占北韩实际GDP的22.3%。北韩的农业人口也很多。联合国粮食及农业组织2014年推测，北韩约有293万人从事农业活动，占北韩总人口的11.7%。正因为如此，北韩和韩国一样有“农者天下之大本”即“农业为天下的最大根本”这句话，用以强调农业的重要性。





但是北韩未能具备确保农业用水的灌溉设施和提高农业生产的化肥生产能力等，其农业基础极为薄弱。因此，连年粮荒的北韩一年到头都在展开所谓的“农业战斗”。北韩为促进国家经济发展而动员民众的最主要方法之一是“战斗”和“速度创造运动”。北韩每年都展开特定的战斗，如“插秧战斗”、“秋收战斗”、“除草战斗”、“肥料生产战斗”等。北韩为实现其制定的粮食增产目标，必须动员劳动力。因此，北韩将动员民众作为其确保劳动力的重要手段，并通过“战斗”加强内部团结，维护政权体制。也就是说，在“战斗”期间，让民众集中于“战斗”等加强社会管制。据悉，每到春季插秧期，北韩都举行拖拉机出动仪式，这表示农民已完成冬季未使用的拖拉机整修工作，为农耕季节做好了准备。出动仪式结束后，拖拉机立即驶入农村田野翻整农田、搬运肥料等，开始一年的农活。

5月和6月展开“插秧战斗”和“除草战斗”，秋季展开“秋收战斗”，冬季展开将各地积攒的各种肥料运往农村的“肥料战斗”。





北韩的所有制分三种类型：一是国有制，二是协同性所有制，三是限制性个人所有制。农耕地分国家所有和协同团体所有两种类型，国营农场为国家所有，协同农场为协同团体所有。据悉，北韩有1000多个国营农场和3000多个协同农场。国营农场由国家负责经营，农耕地和农业机械皆为国家所有，农业企业所和国营企业所同为国家所有。过去，北韩农民每年领取一次协同农场分配的粮食，但是从国营农场每月都能领取工资和分配的粮食。





北韩在解放之后的1946年没收日本人和大地主的土地，并实行土地改革，将其分配给劳动者和小农户。1953年开始，北韩以5年的时间实行“农业集体化”，将土地划归国家所有，禁止任何人拥有和买卖土地。据悉，以1997年为基准，北韩有1241个国营农场和3220个协同农场，在总耕地面积中，协同农场的耕地占90%以上。在协同农场工作的农民收获后原来可领取粮食分配，但是现在并非如此。





过去，由于农民在协同农场参与农产品生产，且国家收购生产出来的农产品。因此，每年12月底或1月初，协同农场作为劳动报酬，将现金或粮食分配给农民，并确保农场运营资金。但是现在为提高农民生产欲望和农场经营收益，国家只拿走30%作为土地和农具使用费，40%作为协同农场的运营费，其余30%分配给农民作为生活费使用。





上世纪90年代，北韩经历被称为“苦难行军”的大饥荒后，为提高农业生产效率而实行农业改革。金正恩委员长执政后，北韩为解决长久以来的粮食短缺问题而于2012年引进“圃田担当制”。“圃田担当制”作为缩小协同组合内作业组织分组规模的一项制度，将原为20至25人规模的分组人员减少至3至5人，并允许他们自行分配超标生产的农产品。特别值得一提的是，北韩于2003年正式认可买卖粮食的“综合市场”后，其粮食供需情况得到了很大改善。





与上世纪90年代中期进行“苦难行军”时相比，北韩的粮食供需情况确实得到了很大改善。起初，北韩居民因粮食配给制度突然崩溃而不知所措，且很多人饿死街头。在此情况下，北韩居民走上了自我谋生之路。当时，在黑市买一公斤大米要5000北韩圆。因此，很多北韩居民为养家糊口而在黑市摆地摊或到山上去种庄稼，甚至有人加入了走私的行列。不论如何，北韩的粮食供需情况逐渐得到改善，回归到过去在社会主义计划经济体制下国家能向民众供给粮食的水平。





北韩在引进市场经济模式后，粮食短缺现象确实得到了改善，但是北韩的农业基础设施仍旧落后。总部设于美国的国际食物政策研究所分析称，北韩的土地生产性停留在上世纪90年代水平。此外，据联合国3月6日发布的北韩经济最新报告，2018年北韩的粮食产量为495万吨，较2017年减少9.22%，创过去10多年来新低。因此，北韩必须为促进农业发展作出果断抉择。





如果北韩实行农业改革，允许农民个人耕种，将可解决粮食短缺问题，若将部分国防预算转用于农业生产，则可大大提高粮食产量。据北韩国防部门正式对外发布的数据，在国家整体预算中，国防预算仅占15.9%，但是韩国政府推测北韩的国防预算占其整体预算的30%以上。不论如何，如果北韩能减少国防预算，在农业领域投入更多资金，并鼓励农民个人耕种，将可提高粮食产量，彻底解决粮食短缺问题。





国际著名的金融投资家吉姆·罗杰斯曾表示，如果南北韩关系得到改善，韩国的资金和农业技术同北韩的劳动力相结合，北韩的农业发展将大有可为。在此，我们期待北韩尽快实行农业改革，并与韩国共同开创农业现代化建设的新局面。