北韩发射导弹或经过精密计划

ⓒYONHAP News

北韩4日和9日两次发射导弹，这可能是其经过精密计划发动的挑衅。





据分析，北韩此次发射的是“伊斯坎德尔”(Iskander)级导弹，此前4日，北韩可能先缩短射程进行试射，然后9日以实际射程最终测试了该导弹的稳定性和安全性。专家指出，这是典型的北韩导弹开发模式，即先在东海进行试射，然后再发射从西海岸贯穿到东部内陆地区的导弹，从而验证其性能并确认实战能力。





北韩此次发射的导弹因外形类似俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹而获名，也被称为“北韩版伊斯坎德尔”导弹。据推测，该导弹最大射程达500公里，若在军事分界线附近最前方发射，射程将覆盖韩国全境。此前4日北韩试射的导弹射程为270公里，而9日发射的导弹飞行距离达420公里，如果发射方向对准韩国，首尔处于270公里范围内，420公里则覆盖至乌山、平泽和忠清南道鸡龙台等地，乌山和平泽是美军基地所在地，鸡龙台是韩国陆海空军总部所在地。





“伊斯坎德尔”导弹的特点决定其可以在实战中发挥实效，该导弹射高达50公里，但“爱国者”导弹射程仅为40公里左右，难以进行拦截，而“萨德”瞄准射高50公里以上的弹道导弹进行拦截，加之“伊斯坎德尔”导弹飞行轨迹十分复杂，从最高点极速俯冲后水平飞行，然后在目标上空垂直降落，目前韩国拥有的武器很难拦截该导弹。可以说，与洲际弹道导弹（ICBM）不同，“北韩版伊斯坎德尔”导弹可被视为瞄准韩国的专业武器。