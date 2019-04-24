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生日：1991年3月13日

出生地：京畿道城南市

身高：172cm

毕业院校：同德女子大学

出道：HELLO VENUS EP《Venus》（2012）

常用中文名：权娜拉





权娜拉最初以歌手身份出道，是女团HELLO VENUS的副主唱，同时因其出众的美貌和高挑的好身材，成为团队中的代表人物，也获得了不少广告的演出邀约。





权娜拉出道后曾友情客串过多部电视剧集，而正式参演的电视剧为2017年首播的《奇怪的搭档》。此后，权娜拉也将演艺事业重心向表演方面转移。2018年，她在电视剧《我的大叔》中饰演一位自卑的“花瓶”演员，虽不是主演，但自然的演技让更多观众记住了作为演员的权娜拉。同年开播的《致亲爱的法官大人》中，权娜拉饰演女二号。





2019年3月，权娜拉首次担当女主角领衔主演的电视剧《囚犯医生(Dr. Prisoner)》开播。而在电视剧热播时的5月，权娜拉所属组合HELLO VENUS也遗憾宣布正式解散，这也意味着权娜拉今后也将继续把主要精力投入表演事业。





主要作品：

·唱片（HELLO VENUS）

《VENUS》（2012，出道作品）

《要喝茶吗？》（2013）

《我是艺术》（2015）

《Mystery of VENUS》（2017）

·电视剧：

《奇怪的搭档》（2017）

《我的大叔》（2018）

《致亲爱的法官大人》（2018）

《囚犯医生》（2019）

·电影

《少女的世界》（2018）





主要获奖经历：

Mnet Music Awards 最佳新人女子团体（HELLO VENUS，2012）