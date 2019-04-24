特朗普：收到金正恩的亲笔信

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美国总统特朗普表示，他于10日收到北韩领导人金正恩寄来的一封“温暖的亲笔信”。在去年6月12日美国与北韩在新加坡举行首次首脑会谈发表共同声明一周年之际，特朗普收到金正恩的亲笔信，为双方关系带来了新希望。特朗普虽然未公开亲笔信的内容，信的传递方式等具体情况也不得而知，但特朗普表示，目前美北关系良好，即将会有好的事情发生，这显示出美国与北韩将会重启“由上而下”方式的首脑对话。





在今年2月在河内举行的第二次美北首脑会谈结束后，北韩曾将会谈无果而终的责任推卸给美国，北韩还声称，今年年底将是双方进行对话的最终期限。现在，在发表新加坡共同声明一周年之际，金正恩向特朗普寄来了亲笔信，信中必将提及双方在新加坡发表的共同声明，并阐明希望继续以“由上而下”方式解决问题的立场。以目前美北双方出现分歧，对话陷入僵局来看，信中将会提及如何找到解决问题的突破口。





6.12新加坡共同声明的主要内容为美北间建立新关系、为构建韩半岛和平作出努力、实现韩半岛无核化以及送还战争俘虏和失踪者遗骸，也就是达成韩半岛无核化和保障北韩体制的“一揽子协议”。新加坡首次美北会谈结束后，美军遗骸被送回、韩美联合军演被取消，北韩还中断导弹试射并拆除宁边核设施，似乎一切都在按部就班的进行。今年2月在河内举行第二次美北会谈备受瞩目，但却未能达成任何协议。美国要求北韩弃核，北韩则要求美国取消制裁，双方各持己见，美国甚至要求北韩除了宁边核设施之外，废除其他所有的核设施，美北对话陷入僵局。随后，美国扣押了北韩货船，北韩则试射短程导弹，演变成相互施压和对抗的局面。在这种情况下，在发表6.12新加坡共同声明一周年之际，特朗普公开了金正恩的亲笔信，为双方带来重启对话的希望。