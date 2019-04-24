北韩与美国领导人发表新加坡共同声明一周年

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在北韩与美国领导人发表《6•12新加坡共同声明》一周年之际，北韩与美国之间打破对话僵局的迹象愈发活跃。





美国总统特朗普本月11日对外公开收到北韩国务委员会委员长金正恩的亲笔信，并表示“将有好事情发生”；韩国总统文在寅也希望尽早举行南北首脑会谈。

特朗普出席当天在白宫举行的记者会，对于与金正恩举行首脑会谈的问题，他表示：“刚刚收到来自金正恩‘温暖而友好’的亲笔信”。





但特朗普并未具体说明亲笔信的内容与如何转交至本人手中。记者会上，特朗普依然对举行第三次北韩与美国首脑会谈持开放态度，但对于何时举行他仅表示“以后”再谈此事。





这是特朗普与金正恩于今年2月27日至28日在越南河内举行第二次首脑会谈无果而终后，金正恩首次向特朗普转达亲笔信。





另一方面，结束对挪威进行国事访问的韩国总统文在寅在出席奥斯陆论坛时表示，希望在举行韩美首脑会谈前举行南北首脑会谈。他说，北韩与美国首脑应尽快会面，但我们见不见、何时见取决于金委员长的选择。

《6•12新加坡共同声明》是北韩国务委员会委员长金正恩与美国总统特朗普于去年6月12日在新加坡举行首次会谈时签署的，主要内容包括建立全新北韩与美国关系、保障半岛和平机制、北韩完全无核化以及北韩归还韩国战争阵亡美军遗骸。





有评价认为，北韩与美国在长期敌对下首次发布共同声明，即便仅限于宣言，仍具历史意义。





北核问题在2017年底以前均处于“一触即发”的紧张状态。随着北韩参加2018年初举行的平昌冬奥会，半岛由剑拔弩张快速向对话局面转换。南北经过高级别会谈、4•27南北首脑会谈和签署板门店宣言，通过和平方式解决北核问题的条件已经成熟，最终促成北韩与美国首脑会谈。





首轮北韩与美国首脑会谈历尽千辛万苦最后成功举行。在工作协商过程中，美国与北韩针对先弃核与分步弃核的立场僵持不下，北韩外务省副相崔善姬更用粗鲁言辞指责美国副总统麦克•彭斯，特朗普更在会谈举行前三周的5月24日发表文章取消金特会，让北韩与美国首脑会谈陷入流产危机。





在此情况下，文在寅5月26日在板门店与金正恩举行会谈，最终促成首轮北韩与美国首脑会谈在新加坡举行。

《6•12新加坡共同声明》是北韩与美国在大框架下交换无核化与保障北韩体制安全达成的“交易”，迈出构建半岛和平机制的第一步。





之后，南北与美国履行北韩归还韩国战争阵亡美军遗骸，韩美联合军演延期或缩小规模等措施，让紧张的半岛局势得以缓解，北韩更停止核试验、导弹试射等挑衅行为。





但金正恩与特朗普在第二轮首脑会谈上无果而终令双方对话陷入僵局，北韩发射短程导弹，美国也扣押涉嫌违反制裁的北韩货船等，双方隔空喊话。





在此情况下，北韩与美国首脑重启“亲笔信外交”，显现打破僵局的迹象。因此，文在寅总统所扮演的角色再次受到关注，若文在寅6月末举行韩美首脑会谈前与金正恩举行会谈，那么陷入僵局的对话将有望提速。