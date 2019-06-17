防弹少年团演唱会电影《Bring The Soul》上映当天成为预售冠军





防弹少年团演唱会电影《Bring The Soul：The Movie》7日正式在院线上映，并勇夺预售冠军。

根据韩国电影振兴委员会电影院入场券统合计算网的数据显示，电影上映当天早8点，《Bring The Soul：The Movie》实时预售率为31.6%，成为冠军。共有15万7536人次观影。

《Bring The Soul：The Movie》记录了防弹少年团去年举行的世界巡演“Love Yourself”台前幕后的故事。此次巡演从首尔开始，最终在法国巴黎首位。巴黎演唱会结束后，防弹少年团在屋顶庆祝的场面也被记录在影片中。

影片不仅记录了演唱会的精彩时刻，更加注重7位成员的演唱会筹备过程。成员会根据不同的城市而调整演唱会的细节，为当地歌迷送上最完美的演出，这些幕后故事也都一一收录在影片中。

《Bring The Soul：The Movie》方面称，影片还有特别菜单，只有在影院里才能观赏到。因此也吸引了更多防弹少年团粉丝到剧场观影。影片的票房也成为演唱会类电影中的佼佼者。