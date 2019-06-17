郑韩娥的小说《万圣节》

韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代
2019-06-17
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-09-03
临死前拜托你们...
奶奶在遗嘱的头一句这样写道。
葬礼在10月第4周的周五在家中举行，
房子和土地分给4个子女，
店铺整理后过户给世姬。
在最后一刻，奶奶似乎还有什么话要说，
嘴唇动了一下，呼出一口气以后就去世了。
죽음에 이르러 부탁하여-
할머니는 유서의 첫머리를 이렇게 썼다.
장례식을 10월 넷째 주 금요일에 집에서 치를 것.
집과 토지를 네 명의 자녀들에게 나눠줄 것.
가게를 정리하여 세희에게 넘길 것.
마지막 순간, 할머니는 뭔가 더 할 말이 있는 것처럼
입술을 들썩였지만 이내 긴 숨을 내쉬고 세상을 떠났다.
2016年在《韩国文学》杂志发表的郑韩娥的小说《万圣节》就这样从奶奶去世时开始了。奶奶在遗嘱中说要把店铺送给世姬，世姬是奶奶的孙女，世姬的父母离婚以后，她就和奶奶住在一起。
你现在站在悬崖上，你的判断错误，
钱财挥霍一空，精神也变得敏锐。
你要抛弃你自己。
八个杯里充满了你的至爱和希望，
你要把这些全洒在地上。
在这之前，是不会有变化的。
丹尼尔做了个倒拿着杯的动作。
我看到她在空中紧握着的手，干瘦和强韧的手。
就像奶奶的手，也是我一直想拥有的手。
“당신은 지금 벼랑 끝에 서 있어요. 어리석은 판단을 했군요.
돈을 탕진했고, 신경이 날카로워져 있어요.
자기 자신을 버려야 해요.
여덟 개의 컵은 당신이 애착과 희망을 가지고 채운 것들이죠.
그것들은 땅에 쏟아버려야 해요.
그 전엔 아무 변화가 일어나지 않을 거예요“
다니엘은 컵을 거꾸로 드는 흉내를 냈다.
나는 허공을 움켜 쥔 그녀의 손을 보았다. 마르고, 강인한 손이었다.
할머니와 닮은, 언제나 내가 갖고 싶었던 손.
입술을 들썩였지만 이내 긴 숨을 내쉬고 세상을 떠났다.
#采访：文学评论家全绍英
丹尼尔在离开之前发挥她的专长给世姬算卦，这也是她对世姬的报答。算了卦以后，丹尼尔想告诉世姬，如果过去的创伤把你变成了这样，那么你就要抛弃过去的一切，成为一个新的你。丹尼尔是说，世姬为了弥补她的孤独和失去的一切，总是勉强制造一些假的至爱、假的希望。丹尼尔想告诉她，就像把杯里的水洒在地上，把杯子空出来，抛弃这一切，才能拥有真的东西，才能拥有真实的人生。
作家郑韩娥 (1982.首尔出生)
2007年 长篇小说《月亮的海洋》入选第12届“文学村”
2019年 获得第24届韩戊淑文学奖
2019-06-17
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