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9月2日中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅访问了北韩。在美北无核化协商陷入僵局的情况下，中国外长王毅访问北韩将给美北对话等韩半岛局势带来何种影响，引起国际社会密切关注。





今年是中国和北韩建交70周年，10月6日是建交70周年纪念日。因此，为纪念建交70周年举行各种纪念活动，最大的活动将于10月6日建交纪念日前后举行。在此之前，中国外交部长王毅访问北韩，并与北韩外务相李勇浩举行外长会谈等，就双边合作与地区局势等问题交换了意见。特别值得一提的是，在美北无核化工作协商或将重启的情况下，中国政府有必要听取北韩的想法和美北双方进行沟通的内容，并就北韩对美国的无核化协商战略与立场进行协调。





中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅应北韩外务相李勇浩的邀请，于9月2日至4日访问平壤，就加强双边友好关系和重启美北对话及无核化协商等问题进行了讨论。9月2日，北韩外务相李勇浩在平壤万寿台议事堂会见中国外交部长王毅时表示，与中国推进友好合作关系是北韩恒久不变的立场，并提议隆重庆祝北韩与中国建交70周年，进一步发展新时代的双边关系。在10月6日北韩和中国建交70周年纪念日到来之际，中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅访问北韩，可以说更加巩固了双边友好合作关系。





今年8月举行韩美联合军演时，北韩和中国举行了高层军事会谈。双方虽然没有举行联合军演，但是通过军方高层交流与相关活动，确认了双边友好关系、血盟关系和军事同盟关系。在经济方面，北韩对中国的贸易依存度达90%以上，北韩的经济几乎完全依靠中国。如果北韩国务委员会委员长金正恩在10月6日建交70周年纪念日前后访问中国，北韩和中国将在军事、经济、外交等诸多领域进一步加强友好合作关系。





由于今年是中国和北韩建交70周年，双方在活跃地进行交流活动。8月16日，包括北韩人民军总政治局局长金秀吉在内的北韩军事代表团访问中国，就加强双边军事合作事宜进行了磋商。8月23日，北韩对外经济相金英才率领的北韩对外经济省代表团参加在中国长春举行的第12届中国-东北亚博览会，就双边经济合作方案进行了讨论。中国和北韩在军事、经济等领域加强交流合作，可以说比建交70周年具有更大的意义。





回顾过去，北韩国务委员会委员长金正恩在举行美北首脑会谈与无核化协商以前，未能与中国国家主席习近平会晤，且双边关系较为疏远。但是去年北韩决定与美国举行无核化协商后，金正恩委员长才得以与习近平主席会晤。北韩为了与世界上最强大的国家美国开展谈判，必须要有一个强大的靠山。如果有中国这样的靠山，北韩就能在无核化协商和改善美北关系的过程中占据有利位置。而中国在与美国进行贸易战和世界霸权争夺战的情况下，其传统盟国北韩是能遏制美国在亚洲地区扩大影响力的一张好牌。





最近，北韩加大对韩美两国的抨击力度，并通过导弹试射加剧韩半岛紧张局势。在此情况下，北韩像似为寻找美北对话的突破口而邀请中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅访问平壤。中国则在美中贸易战不断升级的情况下，试图在美北对话中扮演协调者角色，并以此缓解中美贸易僵局。不论如何，中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅此次访问北韩后，北韩国务委员会委员长金正恩是否在近期内访问中国，引人关注。





以目前的情况来看，金正恩委员长访问中国的可能性很大。北韩国务委员会委员长金正恩在北韩和中国建交70周年访问中国，并再次与中国国家主席习近平会晤，可对外炫耀北韩和中国巩固的血盟关系，且北韩能以中国为靠山，在今后或将重启的美北无核化工作协商中占据有利位置。此外，北韩还能从中国争取更多的粮食与重油援助，以缓和经济危机。因此，北韩国务委员会委员长金正恩很有可能在10月6日北韩和中国建交70周年纪念日之际访问中国。去年5月，中国外交部长王毅以两天的日程访问平壤后没过多久，北韩国务委员会委员长金正恩就访问了中国。因此，如果金正恩委员长在近期内再次访问中国，美北无核化协商将会迎来新的局面。





重要的是北韩将采取何种立场。美中两国对北韩无核化的战略目标大致相同，那就是北韩完全无核化。问题是北韩采取的无核化措施能否与美中两国的战略目标完全一致。在此问题上，北韩和中国有可能通过首脑会谈进行协调，之后北韩再与美国进行协商。尽管如此，由于美中两国对北韩各有诉求，为制定无核化时间表和路线图，可能需要较长的一段时间。

如果北韩国务委员会委员长金正恩在艰难时期访问中国，并与中国国家主席习近平会晤，或许有可能在今年内重启美北无核化工作协商，甚至通过美北首脑会谈为韩半岛无核化开启新的突破口。但是中国的角色变大，有可能推迟美国和北韩重启对话的时间。目前，美北无核化协商仍存在诸多不确定性，但是中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅此次访问北韩，有可能成为重启美北无核化协商的重要分水岭。