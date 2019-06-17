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很多人都喜欢一次性买很多菜，然后全部塞进冰箱里，但是不同蔬菜保质期不一样，所以很多人经常会发现买回来的菜在冰箱里分批烂掉了，不止浪费食材，还污染冰箱！下面为大家介绍一下蔬菜保质期清单，建议大家可以收藏一下，买菜之前熟悉一下，不好存的菜，一定少买。

1绿叶菜——根向下浸泡可保鲜3～4天。将绿叶菜扎成小捆，根向下浸泡在水里，可保鲜3～4天。绿叶菜发黄，或是放软了，最好不要食用。

2西红柿——冷藏可保存10天左右。西红柿不用水洗，放于保鲜袋内，再放入冰箱，可保存10天左右。如果西红柿上面有腐烂，最好不要食用。

3茄子——阴凉处可储存3~4天。茄子的表面有一层蜡能够起到保护作用，所以茄子买回家不要着急洗，可以套一层保鲜膜，放在阴凉处储存。如果切开后发现茄子变黑，且面积较大，最好不要食用。

4豆芽——冷藏不能超过两天。豆芽最好买来当天就吃完，如果需要保存，可以将豆芽装入塑料袋密封好，放入冰箱冷藏保存，最多不能超过两天。黄豆芽变绿还可以食用，但若发黑就不能吃了。

5圆白菜、生菜。圆白菜、生菜最好不要直接放进冰箱，应先把表面水分风干，再用干净纸巾包裹好，装进袋子放入冰箱保存。或者在冰箱保鲜盒里铺层纸巾，以吸收潮气，延长果蔬保鲜时间。这样可以保存3~5天。老化的生菜叶子会发黄、叶片边缘呈干枯状，若大面积腐烂则最好直接扔掉。

6青椒——不用水洗，可冷藏一周。青椒沾水以后会变质，保存前不要用水洗，直接擦干放入保鲜袋再存放于冰箱，可以保存一周左右。发黄变软的青椒即为腐烂，不宜食用。

7南瓜——阴凉处可保存两月左右。没切过的整个南瓜，只要放在通风阴凉处，就可以保存两个月左右。切开的南瓜把瓤挖掉，再装入保鲜袋放入冰箱储存，最好在1~2天内吃完。南瓜发芽是可以食用的，但表皮和内部出现腐烂就不要吃了。

8洋葱——通风处能贮藏很长时间。将买来的洋葱头晾干，放在凉爽、干燥、通风的地方即可，能贮藏很长时间。如用塑料袋包住或放入冰箱，反而容易闷软、变质、发芽。发芽的洋葱是可以吃的，部分腐烂的洋葱清除后也还可以吃，但腐烂面积若过大，则不要食用。

9胡萝卜——冷藏保质期很长。将胡萝卜直接放在通风处，或将胡萝卜的“头部”切掉，然后放入冰箱冷藏即可。胡萝卜是一种非常耐储存的蔬菜，保质期很长。在发芽但没有腐烂的前提下，萝卜除了营养成分降低以外，还是可以吃的。一般胡萝卜坏了，颜色会变深、发黑，表面毛毛糙糙的，不光润。切开后没有水分，重量也变轻。

10土豆——不发芽、不霉变能贮藏较长时间。在土豆袋子里放一个苹果，可以抑制土豆发芽；用保鲜袋扎起来，让它与空气隔绝，就能防止变干、腐烂和长芽；土豆怕冻，要放在纸箱里，离寒冷的地方远点；土豆不能和红薯放在一起，否则两个都可能会坏掉。另外，不成熟的青皮土豆是不能吃的；土豆已稍有发芽、发青的部位及腐烂部分应彻底清除。如果土豆发青的面积较大，发芽的部位很多，则千万不能食用。





（文中窍门来自刘畅听友）