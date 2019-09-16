韩国足球队的历届世界杯成绩

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世界杯是全球最具权威、规模最大的体育盛事。韩国队的世界杯历程堪称“充满挑战的历史”，作为亚洲足球强国，韩国迄今共10次参加世界杯，成为世界杯历史上取得最多次参赛权的亚洲国家，而且自1986年墨西哥世界杯以来，连续9次晋级世界杯决赛圈。迄今为止，韩国队在历届世界杯共计参加31场比赛，以5胜9平17负的成绩创亚洲国家最佳战绩。不仅如此，韩国队还在2010年南非世界杯首次挺进16强，并曾在2002年韩日世界杯杀入4强等，改写了韩国足球的历史。





韩国首次参加世界杯可以追溯到1954年的瑞士世界杯。当时，韩国刚从战争的废墟中重建家园，在日本东京举行的世界杯预选赛中，韩国以1胜1平的成绩击败日本，首次取得世界杯参赛权。不过，比起参加世界杯，球员们前往瑞士的路程更加艰难。几经周折，韩国队队员搭乘美国空军输送机前往瑞士。韩国队抵达瑞士时距离首场比赛开始只剩10个小时的时间，由于球员们很难适应时差以及旅程的疲惫，最终以0：9、0：7分别负于匈牙利与土耳其队，深切感受到了足球强国的实力。





1986年，韩国队在第二次参加的墨西哥世界杯中，以1平2负的成绩在小组赛中被淘汰。1990年的意大利世界杯以3负成绩收官。1994年美国世界杯的成绩还不错，以2：2战平西班牙，最终以2平1负无缘16强。1998年法国世界杯小组赛的成绩为1平2负。2002年韩日世界杯，韩国作为东道主取得辉煌佳绩，先后击败波兰、西班牙等强国杀进4强，震惊了世界足坛。2006年德国世界杯，韩国以1胜1平1负的成绩未能小组赛出线。2010年南非世界杯，韩国队取得1胜1平1负，挺进16强。去年在俄罗斯世界杯上，韩国队虽然未能挺进16强，但在韩德战惊天大逆转，以2比0击败上届巴西世界杯冠军德国队，轰动一时。