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北韩首个汉语中心最近落户平壤外国语大学。中国从上世纪90年代开始实施汉语水平考试，北韩成为世界上第137个设立汉语教学机构并实施汉语水平考试的国家。北韩设立汉语教学机构的原因在于汉语热不断升温。那么，北韩重视哪些外语且如何进行外语教育呢？





北韩从1958年开始实施外语教育。当时，俄语是北韩第一外语。但是上世纪90年代初期，前苏联在推进改革开放的过程中，社会主义体制崩溃，东西冷战体系瓦解，北韩对俄罗斯的依存度和关心度逐渐降低。在此情况下，英语取代俄语，成为北韩第一外语。之后，学习俄语的北韩学生逐渐减少，目前在北韩的学校里几乎不实施俄语教育。





北韩的外语教育始于1958年。当时，北韩与前苏联保持友好关系，并为翻译前苏联的科技书籍而强调俄语教育。1964年北韩加强外语教育，当时从高等中学校也就是从初中阶段开始实施俄语、英语等外语教育，奖励学生在大学毕业以前掌握2种以上外语，并将金日成综合大学的外国语文学院分离，独立创建平壤外国语大学。1977年开始将外语教育范围扩大至法语、德语、西班牙语、日语、汉语等，进入90年代后将外语教育的重心从俄语转向英语。其主要原因在于前苏联解体，但是仇恨美国、抨击美国等与美国对立的北韩为何要加强英语教育呢？





《孙子兵法》中不是有“知己知彼，百战不殆”这句话吗？意思是说，了解己方，了解敌方，多少次作战也不会吃败仗。北韩认为精通美国人使用的语言才能战胜美国，且英语是世界通用的语言，在国际舞台上若不通晓英语就无法申诉主张。因此，北韩开始加强英语教育。其实，北韩在金日成、金正日时代也实施外语教育，但是金正恩掌权后，同电脑教育一道进一步加强外语教育，并制定确切的教育目标加以推行。北韩在金正恩委员长执政后通过教育改革将英语作为必修科目，并在实行12年义务教育的同时，从相当于韩国初等学校的小学校5年级开始作为基础教育教授英语。

据悉，专门学习外语的平壤外国语学院和平壤外国语大学的学生英语实力都很卓越。





很多人认为北韩居民不太会说英语，但是在外国语大学等外语专门教育机构接受教育的学生英语都说得很好。北韩的外语教育是在填鸭式教育的基础上以对话方式进行的。北韩将外语教育的重点放在与外国人沟通时能讲出多少专业术语之上，因此让学生死记硬背各行业专业术语等，实施填鸭式教育。此外，平壤外国语学院的学生们每天早上在上第一节课以前必须朗读30分钟的英语，这叫“晨间朗读”。学生们打开教室的门，大声朗读自己想读的英语文章，校长或副校长来回走在教室走廊，监督学生们是否大声朗读英语文章。特别值得一提的是，北韩非常重视发音，并教学生英国式发音，且让学生首先死记硬背课文后再朗读，最终要以对话的方式灵活地应用教材的内容。





平壤外国语学院作为六年制的外国语专门教育机构，重点进行英语、俄语、日语、汉语等8种外语教育，且让学生在日常生活中也使用自己主修的外语。其中，英语是与外国人进行沟通的主要外语，因此还让学生们观看美国和英国电影等，进行以会话为主的教育。五年制的外语大学平壤外国语大学则为培养精通多国语言的学生，除英语外，还让学生们学习其他外语，每年培养出数百名获得两三种外语专家资格证的毕业生。今年2月在平壤与美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根举行美北无核化工作协商的前北韩驻西班牙大使金赫澈就是毕业于平壤外国语学院和平壤外国语大学的精英。此外，北韩的一般大学也将英语作为第一外语，并让学生在汉语、俄语、日语中任选一种学习，而学生们大都选择汉语作为自己的第二外语。





上世纪90年代中期，北韩陷入了经济危机。在这以前，北韩实行国家配给制，粮食等生活用品由国家统一配给。但是90年代中期以后，北韩因陷入经济危机而难以向居民配给粮食等生活用品。因此，北韩不得不通过对外贸易缓和经济危机，并提高对中国的依存度。2000年以来，中国经济飞速发展，北韩不断扩大对中国的贸易规模，居民们为自谋生路而辗转市场，在市场上流通的商品中，80%以上来自中国。总之，北韩与中国贸易商的交易范围和交易规模日趋扩大，提高了北韩居民对中国的关心程度。





目前在北韩最有人气的外语是英语和汉语。汉语的人气之所以不亚于必修科目英语是因为为筹措短缺的商品，必须与中国的贸易商进行交易。随着与中国的贸易接触日趋频繁，部分有钱人家还请家庭教师到家里来为孩子补习汉语。平壤外国语大学英语系学生也以有钱人家的孩子为对象教英语等，北韩的外语培训市场呈蓬勃发展之势。





北韩的大学毕业生都能分配到工作，问题是被分配到哪个单位去工作。如果出身成分好，外语也说得好，有可能被派到国外或到外务省去工作。由于北韩国务委员会委员长金正恩曾留学海外，深知培养全球化人才的必要性，且北韩要树立良好的国家形象。因此，金正恩委员长执政后格外重视外语教育。此外，最近还出台科技政策，以发展科学技术。为发展科学技术，必须参考外国科学家的研究论文，并在此基础上进一步研究创新。因此，北韩今后会更加重视外语教育。





目前，北韩为摆脱贫穷落后且不正常的国家形象作出多方面努力，其中之一就是加强外语教育。但是北韩在不弃核的情况下加强外语教育等采取的诸多措施不知能否为其走向正常国家铺平前进的道路。