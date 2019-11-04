EXO发行第六张正规专辑《OBSESSION》回归歌坛

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EXO 11月27日发行第六张正规专辑《OBSESSION》回归歌坛。包括同名主打歌的中文版在内，新专辑共收录了10首歌曲。

EXO第六张正规专辑延续了之前作品充满未来感的模式，主题设定为“EXO与X-EXO的对决”，早在新专辑发行前就进行了形式多样的宣传，让歌迷期待不已。

主打歌《Obsession》是一首嘻哈舞曲，展现了EXO的黑色系魅力。歌曲中犹如咒术般反复的歌词极具可听性，让人过耳不忘。与新歌音源一同公开的MV同样营造出充满力量感的氛围，成员们两种完全不同的风格，也透露出新专辑所要表现的“自我斗争”的主旋律。

除了主打歌外，新专辑还收录了结合Trap及雷鬼元素的舞曲《Trouble》，展现自我两面性的流行舞曲《Jekyll》，充满梦幻氛围的《Groove》，对爱情充满确信的《Ya Ya Ya》等8首新歌，以及主打歌《Obsession》的中文版《嗜》。

EXO成员也亲自介绍新专辑称：“虽然一直都在尝试全新的风格，但这次新专辑的变化是突破性的。也希望能够为歌迷带来全新的视听感受，能成为这个冬天和年末的礼物。”

目前，EXO已经正式启动新一轮的回归宣传活动。