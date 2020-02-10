国际社会质疑北韩无感染者说法

ⓒYONHAP News

北韩宣称并未出现新冠肺炎感染病例受到质疑在情理之中。首先，北韩与中国接壤，具备病毒传播的地理条件。北韩还受国际社会制裁，处于孤立状态，中国是其唯一的延命途径。此外，北韩医疗水平和设施也极为落后，防疫系统相当薄弱。同时，北韩也可轻易封锁报道。因此，北韩宣称尚无感染病例并不具可信度，外界纷纷表示质疑。





当然，北韩也存在一定的条件可以防控疫情。北韩实行彻底的专制统治，较容易采取封锁国境、限制移动等措施。尤其是北韩几乎没有海外交通线路，只需在往返中国的交通线路上进行防疫即可。北韩若封锁国境，相当于阻断了传染病扩散的渠道。





北韩非常担心疫情扩散，全力阻止病毒流入。《劳动新闻》1月29日发文强调，应以对待事关国家存亡问题的态度来应对此次疫情，北韩的危机感由此可见一斑。北韩实际上也采取了高强度措施，如封锁北中边境、全面禁止中国游客进入北韩等。另外，经由中国入境的所有外国人必须接受为期1个月的隔离和医学观察。另一个未得到确认的消息是，平壤所有外国使领馆均被关闭。北韩认为此次疫情事关国家存亡的背后具备多重意味。北韩经济几乎完全依赖中国。在此背景下，封锁国境、停止或限制交流将不可避免地给北韩造成重大打击，不仅对华出口变得极为困难，由于中国因疫情防控自顾不暇，也不再有余力向北韩提供正式和非正式支援。据信，北韩民生经济已受到巨大冲击。北韩从中国进口物资并在市场上流通，以此支撑民生经济，然而随着国境被封锁，流通遇阻，市场物价大涨，居民生存面临威胁。国家存亡意味着金正恩体制的存亡，经济危机将有可能颠覆其并不稳定的权力基础。也有分析认为，这一状况或迫使北韩重回核谈判桌前。