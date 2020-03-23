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韩国政府作为改善南北韩关系的方案之一，试图推进南北韩经济合作项目。除北韩铁路、公路现代化等基础设施建设项目外，韩国政治圈最近提及南北韩应在共同应对新冠肺炎疫情层面重启开城工业园区进行口罩生产。为此，电力供应必须稳定充足。电力工业作为支撑其它产业发展的国家骨干产业，与国计民生密切相关，因此北韩也很重视电力工业。那么，北韩的电力工业状况如何呢？





北韩的电力工业在上世纪50年代以前以水力发电为主，但是进入60年代后建设了许多火力发电站，开启“水火并进”时代，金正恩委员长执政后则强调可再生能源和自然能源。目前，北韩的核能发电与可再生能源发电尚处于起步阶段，我们难以预测其发电站装机容量和发电量。北韩在发电领域实施地方分权政策后，中央负责管理大型水电站，各地方建设及管理中小型发电站，直接生产和供应电力，以减轻中央供电压力。此外，北韩的电力网分4个等级，并为节约用电而采用交叉生产及供电方式。





北韩的电力生产高度集中于水力发电。据韩国统计厅发布的数据，以2016年为基准，在北韩的能源结构中，水力发电占54%，火力发电占46%，并积极开发风力、潮汐新能源。与此相比，在韩国的能源结构中，火力发电占65%，核能发电占30%，新能源和可再生能源发电占3.6%。北韩的煤炭产量虽然很多，但是火电站设备陈旧老化，经常发生故障，因此能源效率和发电量都很低。在此情况下，北韩看好水力发电不需燃料费的优点，逐渐提高水力发电的依存度。





目前，北韩以优先建设水力发电站为原则，在最近建设的发电站中，水力发电站约占60%-70%。据北韩劳动党机关报《劳动新闻》分析，北韩各地自产自用的电力大部分依赖水力发电，不足的发电量由火力发电充当。此外，在北韩的发电站中，水力发电站的比重比韩国大很多，但是在江河冰冻的冬季供电状况很差，因此北韩通过增建发电站和更新老化设备等方式解决电力不足问题，并为全天候运转火电站，致力于提高煤炭采掘量。





北韩的水力资源虽然丰富，但是受到自然因素的制约，电力供应依然十分紧张，且输配电网老化而使北韩的电力供应十分紧张。建于上世纪50-60年代的输配电网年久失修，输送过程中的电力损耗比例高达30%-50%也是北韩电力供应紧张的主要原因。据韩国统计厅2018年4月发布的“南北韩主要指标和电力状况”报告，南北韩间电力生产能力差距创历史新高。2018年，北韩的总装机发电量为249亿千瓦时，是韩国5706亿千瓦时的1/23水平。这是韩国于1965年进行南北韩电力生产能力比较调查以来的最大差距。





最近，北韩通过利用太阳热能的能源缓解电力紧张。3月21日，北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》报道称，今年以来，平壤的太阳能发电体系比去年增加了2.5倍。据悉，如果北韩居民购买或设置太阳能板，有关当局就会立即签发贸易许可证以兹鼓励。由于劳动党领导班子专注于核开发，难以斥资更新陈旧老化的发电设备和输配电网而使电力供不应求，因此很多北韩居民不得不自己花钱购买太阳能板解决用电问题。21世纪00年代末开始，北韩居民通过市场购买并设置从中国流入的太阳能板，最近在城市和农村都能看到设置在房顶上的太阳能板。今天，太阳能板似乎成为北韩居民不可或缺的电力来源，但是对北韩居民来说，太阳能板的价格过高，很多家庭买不起，有些家庭只能设置一两面。在北韩，一面太阳能板的平均售价约为36万韩元，视质量的好坏和功率的高低有所偏差。有钱人家通常设置3-4面50瓦特的太阳能板，这样才够使用空调等家用电器。





北韩当局鼓励居民自我解决电力短缺问题，并下令各地自产自用，以缓解电力不足。3月25日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》介绍各地区为发展地方工业掀起竞争旋风的消息，并强调果断、勇敢地突破当前缺电难关，大步向前迈进的各道、市、郡积极施展利用自身潜能的发展战略，自我解决电力短缺问题等，促使各地区继续进行电力竞争。北韩在全领域受到联合国安理会等国际社会对北韩制裁的影响，因此北韩为摆脱困境而强调自力更生，并促使各地区、各单位展开竞争。在竞争中占据优势的地区和单位可获得中央颁发的奖品和多种优惠，因此北韩居民认为这样既能效忠党国，又能得到褒赏，因而拼死拼活地展开竞争。在电力生产方面，北韩各地区单位选择流水量丰富的山谷和激流直下的地方建设并运营中小型水电站，强调水力发电的必要性。





如此这般，北韩为缓解电力短缺作出努力，但是北韩的电力依然紧缺。因此，韩国政府试图协助北韩解决电力短缺问题。专家认为，为增加北韩电力供应，韩国企业有必要参与北韩老旧发电站维修工程，并在平安南道南浦市建设运营南北韩电力合作区。在此，我们期待南北韩尽快在能源电力领域开展合作，从而解决北韩长久以来的电力短缺问题。