超级关心的问题(초미의 관심사)

导演：南延佑

编剧：姜贤珠/南延佑

领衔主演：赵敏秀/金恩英（Cheetah）

类型：剧情

片长：96分钟

上映时间：2020.05.27（韩国）

其他片名：Jazzy Misfits





剧情概要：

艺名为“Blue”的驻唱歌手顺德（金恩英饰）人气颇高。断绝来往已久的妈妈（赵敏秀饰）一天突然找上门来，并告诉了顺德一个坏消息：弟弟偷拿了妈妈的店铺押金以及姐姐的存款不见了踪影。两人气急败坏，于是决定暂时“和好”以联手查找弟弟下落，但母女二人水火不容的性格让整个找人的过程冲突不断。最后，两人也发现了弟弟不为人知的秘密。





幕后花絮：

《超级关心的问题》主演阵容公布后便引发强烈关注——擅长阴郁角色的“大姐头”演员赵敏秀、Girl Crush魅力爆棚的rapper Cheetah共同为观众呈现笑料百出的另类推理电影。该片也是Cheetah的电影处女作，并正式使用本名“金恩英”开启表演生涯。在片中饰演歌手的Cheetah算是本色出演，在被问到片中一场楼梯追逐戏是否辛苦时，Cheetah表示“跑楼梯不辛苦，但假装跑得很累倒是很辛苦”，颇为幽默，也道出其初涉影坛与众不同的表演体验。